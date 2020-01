Como o JOTA preenche a lacuna na cobertura das instituições governamentais do Brasil

Com mais de um milhão de advogados registrados, milhões de ações judiciais e milhares de escritórios de advocacia, a sociedade brasileira é muito judicializada. Percebendo uma oportunidade de mercado, um grupo de jornalistas que trabalhava anteriormente para meios de comunicação nacionais se reuniu em 2014 para lançar o JOTA, um site de notícias especializado nos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo do país.

O cofundador Felipe Seligman trabalhava na Folha de S.Paulo, cobrindo assuntos relacionados ao judiciário quando percebeu que ele não era necessariamente capaz de fornecer a determinados segmentos de público-alvo as informações técnicas e analíticas detalhadas de que precisavam.

“Para o leitor comum que quer apenas estar bem informado, muito do que abordávamos era muito técnico e difícil. Portanto, não tínhamos um grande número de leitores para esses tipos de artigos", diz ele.

“Por outro lado, tínhamos pessoas que precisavam de informações mais detalhadas porque estavam trabalhando nesse campo, como advogados ou investidores. Você estava no limbo, escrevendo para um público que não queria necessariamente ler essa cobertura, embora não fosse capaz de entrar em detalhes suficientes para as pessoas que queriam. Essa foi a motivação por trás da criação do JOTA. ”

Inicialmente focado em cobrir apenas o judiciário, o JOTA rapidamente se mostrou bem-sucedido (o site tornou-se lucrativo apenas um ano após o lançamento), o que o levou a expandir a cobertura para todos os ramos do governo. Sua equipe cresceu de apenas cinco pessoas inicialmente para cerca de 60 pessoas hoje, com escritórios em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 2019, conquistou o World Digital Media Award da WAN-IFRA de Melhor Start -Up de Notícias Digitais, com um jurado o chamando de "um produto de qualidade inquestionável, que se destaca pelo seu modelo de negócios".

O JOTA está direcionado tanto a assinantes individuais quanto a clientes corporativos, com diferentes ofertas de assinatura. Após o registro, os leitores têm acesso a 10 artigos por mês gratuitamente, bem como a vários boletins.

Uma assinatura individual custa R$ 19,90 por mês (cerca de € 4,40) e inclui artigos no site, uma análise diária de notícias do campo jurídico e vários boletins. O JOTA tem cerca de 600.000 visitantes únicos por mês e uma base de 300.000 leitores registrados. Todo mês, cerca de 15.000 pessoas se inscrevem gratuitamente, diz Seligman.

Uma organização orientada para o produto

O fluxo de receita mais importante, no entanto, são as assinaturas profissionais destinadas a empresas e corporações, que representam 70% da receita do JOTA.

“Temos uma organização muito orientada para o produto, por isso, sempre colocamos nossos leitores, nossos consumidores no centro e pensamos em suas necessidades” - Felipe Seligman, cofundador do JOTA

“Como podemos evoluir constantemente para garantir que possamos atender às necessidades dele não apenas hoje, mas amanhã e a longo prazo? Essa é a nossa mentalidade. É por isso que continuamos evoluindo ”, diz ele.

Com isso em mente, o JOTA oferece a seus clientes uma ampla variedade de produtos para escolher, a fim de garantir que todas as suas necessidades de informações sejam atendidas.

Eles podem assinar três pacotes temáticos (ou verticais): JOTA Tributário, focado em questões tributárias, JOTA Poder, que lida com instituições governamentais, e JOTA Saúde, que aborda tópicos relacionados à saúde.

Cada um possui três opções de assinatura (básica, essencial e completa), que fornece serviços diferentes.

Por exemplo, a opção "básica" para a vertical tributária inclui um boletim pela manhã com as notícias mais importantes relacionadas à tributação do JOTA e dos principais jornais, além de acesso ilimitado ao site.

A opção "completa" inclui também relatórios e informações dos bastidores sobre os resultados das sentenças na Suprema Corte, bem como das sessões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Uma oferta personalizada para assinantes

O canal também trabalha com Branded Content na forma de discussões patrocinadas, que, juntamente com assinaturas individuais, representam 30% da receita. Como parte do JOTA Discute (JOTA Debates), as empresas e fundações podem patrocinar conteúdo independente e equilibrado, on-line e off-line, para esclarecer questões técnicas específicas.

“O Google, por exemplo, poderia patrocinar uma seção em nosso site para discutir a liberdade de expressão. Seguiríamos então com discussões, decisões e projetos de lei que podem restringir ou ampliar as regras relativas à liberdade de expressão no Brasil ”, diz Seligman.

Mas o JOTA está oferecendo aos seus assinantes profissionais mais do que apenas relatórios detalhados. Com a ajuda de sua equipe de ciência de dados, a empresa criou um agregador de pesquisas, aproveitando um algoritmo para combinar diferentes pesquisas eleitorais para prever se certos projetos de lei se tornarão lei.

“Por exemplo, se você é um investidor e existe um projeto de lei que pode impactar o ambiente de investimento, você pode seguir o algoritmo para descobrir qual a probabilidade de se tornar lei. Temos mais de 90% de precisão em todas as previsões ”- Felipe Seligman.

JOTA também lançou um bot no Twitter (@ruibarbot com o nome do famoso jurista brasileiro Rui Barbosa), que marca datas de aniversário de grandes ações judiciais. Com mais de 200.000 seguidores em sua conta principal (@JotaInfo), o Twitter é uma das plataformas de mídia social mais importantes para o JOTA.

“Às vezes fazemos cobertura especial exclusivamente no Twitter. Nós nem ligamos para nada lá, apenas o usamos porque sabemos que é bom para a nossa marca. Ficamos famosos no Brasil por usar o Twitter para cobrir sessões e reportar diretamente lá ”, diz Seligman.

Com um modelo de negócios dependente de assinantes, o JOTA continua tentando antecipar suas necessidades, encontrando novas maneiras de convertê-las e retê-las. Uma das principais prioridades é criar um ambiente mais personalizado.

"Gostaríamos de criar nosso próprio ambiente, nosso próprio terminal no qual uma pessoa possa personalizar as informações que deseja receber, o que não deseja e quais tópicos são importantes. Queremos oferecer mais do que apenas um site ”, diz ele.