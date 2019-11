Gerente de produto: peça-chave para veículos de comunicação

Um produto ou marca precisa ser trabalhado em muitas frentes para atingir com eficiência o público a qual se destina e conquistar o dinheiro dos que estão dispostos a pagar. Diretora de Produto da McClatchy, grupo próprietário de quase 30 jornais em 14 estados americanos, Leanne Gemma explicou a importância de um gerente de produtos para pensar em toda a estratégia de promoção e aplicá-la para alcançar resultados. "Sua função é entender os problemas e as necessidades do público-alvo, o valor comercial e simbólico do negócio, as tendências culturais e tecnológicas devem ser priorizadas, o portfólio e posicionamento entre outras questões, tudo par melhorar o posicionamento do conteúdo produzido", disse a diretora do McClatchy.

Antes de pensar no produção e distribuição, acrescentou, é necessário um trabalho interno com todos departamentos de um veículo de comunicação. “O gerente de produtos vai dar coesão para todos os grupos da empresa. Reforçar as estratégias para todos ficarem alinhados com o que se espera alcançar. Ele tem que pensar a estratégia global do veículo: redação, marketing, publicidade e tecnologia. Uma estratégia coerente para alcançar resultado”, disse Leanne Gemma.

A diretora da McClatchy - que reúne veículos locais como Miami Herald, Sacramento Bee e Charlotte Observer - afirma que o gerente de produto deve ser capaz de chamar equipes para conversar e desenvolver relações para definir táticas integradas para a chegada do produto ao mercado, essencial para seu sucesso. Com a estratégia definida, há a execução e a análise de pesquisas para aprimorar novas estratégias em outras ocasiões. "Essa ainda é uma função nova para muitos veículos de comunicação, mas é fundamental encontrar alguém capaz de entender o conteúdo editorial, os recursos da tecnologia e o negócio", explicou, frisando que essa alteração na mentalidade não é fácil. "Mudanças culturais são difíceis. É preciso ter consciência que não vai conseguir resultados rápidos, pois o processo é longo e lento".

Leanne Gemma lembrou que não tinha experiência em veículos de comunicação antes de trabalhar na McClatchy, mas argumentou que as capcidades de um gerente de produto, numa empresa de mídia, não está ligad a produção de conteúdo. “É preciso saber pensar de maneira sistêmica, notar tendências, trabalhar com diversos setores", acrescentou.

Em conversa com Andiara Petterle, vice-presidente do Grupo RBS, Leanne listou o que acredita que um gerente de produtos de veículos de comunicação precisa para ser competente: "conhecer os leitores, pensar estrategicamente, aprender sobre os concorrentes, defender aliados interessados em criar produtos em conjunto e acreditar em ideias potenciais no cotidiano". Sobre o que não fazer na gestão, a dica da diretora do grupo de jornais americanos é não ficar parado à espera dos leitores. “Você não vai conseguir logo a atenção dos leitores se não souber conquistá-los e convidá-los à mesa. Não subestime essa relação próxima para capturar assinaturas", aconselhou.

Com diretora de Produto no grupo McClatchy, Leanne Gemma garante que não perde a oportunidade de fazer parceiras com quem pensa de maneira semelhante e tem os mesmos objetivos. “Mudar a forma de apresentar conteúdo com parceiros que oferecem coisas novas atrai as pessoas. Mostra na vitrine um jornalismo que seja significativo para as necessidades da sociedades”.