A explosão dos podcasts na era digital

Asha Saluja, gerente de operações de Podcasts da Slate, e Ana Ormaechea, chefe de produtos digitais da Rádio Prisa, discutiram no Digital Media LATAM 2019 o potencial e os desafios da produção em áudio no mundo digital.

O investimento na produção de podcasts é um fenômeno crescente ao redor do mundo, sobretudo na estratégia de veículos de comunicação que procuram expandir seus negócios. Pesquisas indicam que o número médio de ouvintes de podcasts diários no mundo inteiro cresceu 330% entre 2017 e 2018. Casos de sucesso de audiência nos Estados Unidos - Slate Podcast - e na Espanha, da Rádio Prisa, foram debatidos na abertura do último dia do Digital Media LATAM 2019 e mostraram como os produtos de áudio vem se integrando nas estratégias de diversificação de conteúdo das empresas na era digital.

Maior produtora de áudio em espanhol do mundo, a Rádio Prisa conta com 1200 estações, 22 milhões de ouvintes e está presente em 12 países. Chefe de Produtos Digitais do grupo, Ana Ormaechea explicou a estratégia adotada de audiojourney, uma espécie de mapeamento do uso que os ouvintes de podcasts fazem, identificando por exemplo qual foi aparelho utilizado para reproduzir os programas, a plataforma escolhida e os horários com picos de acesso. "O celular é o dispositivo mais utilizado em streaming e no consumo de áudio sob demanda. Mais de 50% dos áudios são reproduzidos em plataformas de terceiros como spotify”, afirmou a executiva da Prisa.

No debate mediado por Rosental Alves, diretor e fundador do Centro Knight de Jornalismo, Ana Ormaechea destacou a entrada no mercado de empresas de grande porte com produção de podcasts com publicação matutina. “As grandes empresas como Spotify, Google e Apple estão focadas em produzir podcasts específicos para quem está indo para o trabalho pela manhã" afirmou.

Slate e a monetização dos podcasts

Nascida como revista digital em 1996, a Slate - especializada em jornalismo de análisa e profundidade - lançou seu primeiro podcast em 2005 que poderia ser baixado e ouvido em IPods. O aumento da velocidade da internet e popularização dos smartphones fez crescer a demanda por produtos em áudio que a Slate passou a produzir cada vez mais. “O mercado na era digital está cheio. Não podemos nos dar ao luxo de produzir algo igual a centenas de outros conteúdos que já fazem”, contou Asha Saluja, gerente de Operações de Podcasts da Slate.

A empresa conta com diversos podcasts que são sucesso de audiência. Asha citou o programa How to! with Charles Duhigg, apresentado pelo autor do best-seller "O poder do hábito", com enorme audiência por ter uma celebridade dos EUA como Duhigg como anfitrião. "O gênero talk show é o mais fácil de produzir para um veículo de comunicação que tem jornalistas na sua equipe para conduzir", acrescentou.

A executiva da Slate disse que os podcasts com maior audiência são os documentários em forma de seriados. "É um formato que exige uma demanda grande de tempo e recursos financeiros para ser ser produzido", comentou.

Asha Paluja e Ana Ormaechea informaram que tanto os podcasts da Slate quanto da Pulsa geram receitas maiores do que as despesas. Mas a gerente da empresa americana disse que eles têm por objetivo alcançar novas maneiras de monetizar o conteúdo para poder produzir mais em áudio. "Já temos uma alta qualidade de conteúdo, e queremos ampliar as nossas janelas de venda. Para isso, estamos trabalhando com a Amazon e com o Google", contou Asha Paluja.

Texto: Pamella Lima / Fotos: Adriana Lorete

#Colabora realiza a cobertura dos painéis e conferências do Digital Media LATAM 2019