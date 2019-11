Jornal A Gazeta migra do impresso para o digital com conversão de 85% das assinaturas

Para acompanhar uma tendência mundial, as empresas de comunicação estão investindo cada vez mais para tornar suas experiências digitais satisfatórias para o público. Um dos exemplos bem-sucedidos foi mostrado pelo Diretor de Marketing e Desenvolvimento da Rede Gazeta, André Furlanetto. No painel "Rede Gazeta: do papel ao digital mantendo relevância e influência com os leitores", ele detalhou como o jornal A Gazeta conseguiu converter 85% dos assinantes do impresso para o digital.

Sediada no Espírito Santo, a Rede Gazeta tem abrangência limitada por estar fora das grandes metrópoles brasileiras. Por isso, a estratégia da empresa em conciliar as ambições de crescimento comercial e de influência é apostar em ser referência de informações da região: a primeira fonte de notícias e os furos jornalísticos no estado. Outro objetivo é ser o principal jornal presente no cotidiano dos capixabas, abordando como as notícias nacionais e internacionais afetam a vida daquela população. "O desafio para a Gazeta é desenvolver uma melhor experiência digital com maior padrão de jornalismo, mesmo com audiência pequena", disse André Furlanetto.

Ele explicou como se deu o processo de digitalização do jornal com o programa T-Digital. Nesse processo, o Jornal A Gazeta restrigiu a circulação da versão impressa aos finais de semana, com conteúdo mais aprofundado. Furlanetto destacou que, em pesquisas, o público ainda tinha um apego ao papel. Apesar disso, o jornal conseguiu converter 85% dos seus assinantes do impresso para o digital, antes da migração completa, com o auxílio da Caravana Digital: funcionários saíam de vans pelas ruas para explicar aos leitores a transição e convencê-los a assinar ou digital.

No ambiente digital, a Gazeta trabalha com o objetivo compreender quais as características do acesso ao portal. Assim, é determinado se um leitor é um potencial assinante para oferecê-lo um plano adequado. Na análise de perfis, quem está disposto a pagar pela versão premium vai ter acesso a conteúdos mais trabalhados e a opiniões de colunistas especializados, com uma experiência de ser mais bem informados com reportagens exclusivas.

Uso de tecnologias para melhorar a experiência em conexões lentas

No processo de digitalização do jornal, grupos de estudos foram formados para que esse processo fosse assimilado mais facilmente. A Gazeta fez uso de tecnologias para melhorar a experiência de navegação, inclusive algumas tecnologias oferecidas por empresas como o Google. Furlanetto citou como exemplo o AMP Ready, um otimizador de sites mobile em código aberto apoiado por grandes empresas de tecnologias e portais de notícias para carregamento rápido mesmo em conexões lentas.

Furlanetto contou que a equipe da redação precisou de treinamento intenso para também se adaptar às mudanças: "Criamos um novo fluxograma de horários e dinâmica da redação quando o impresso foi suspenso e se tornou digital."

A mediadora Luciana Cardoso, Diretora Digital do Estado de S.Paulo perguntou a Furlanetto como sua equipe reagiu às mudanças, e ele foi enfático ao respoder: "A mudança de cultura é o novo normal. Temos que continuar treinando constantemente para seguir à frente".