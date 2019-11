Globo aposta nos assinantes como financiadores do modelo de negócio digital

As transformações digitais estão redefinindo a maneira como se produz jornalismo e a relação com os consumidores, por isso as marcas precisam renovar as estratégias comerciais e criar novos produtos jornalísticos que se adequem a essa realidade. É o que defende o diretor-geral de Mídia Impressa do Grupo Globo, Fred Kachar, que, durante a primeira conferência do Digital Media LATAM 2019, realizado pela WAN-IFRA, intitulada “As Transformações da Editora Globo", fez uma exposição a forma como o grupo está acompanhando a revolução digital e a maneira como o público consome conteúdos e serviços midiáticos hoje em dia.

"As receitas de assinatura digital são as que mais crescem entre os jornais do mundo. Hoje, as receitas do consumidor estão superando a dos anunciantes. Apostar em receita do consumidor como grande financiador desse modelo de negócio, no mundo impresso, pode representar uma barreira de custo e logística", afirmou Kachar.

O executivo destacou a importância de uma mudança de cultura midiática vinculada a uma estratégia que a represente. Segundo ele, primeiro deve-se entender que o mundo é digital e que não existe separação entre a tecnologia e a vida cotidiana. Por isso, os jornais precisam focar mais em dados concretos, desvinculando-se do “achismo”, ou seja, o ideal é colocar os fatos acima de uma criatividade abstrata. O objetivo é garantir uma relação baseada na credibilidade para com os leitores. Para a Editora Globo, apostar na confiança e nas preferências dos clientes, a partir de metas bem delineadas e ajustadas em função dos resultados, é a receita para o sucesso do grupo.

"No mundo digital, temos ofertas personalizadas. A gente consegue, por ser uma empresa com muitas marcas, criar ofertas que agreguem as nossas diversas marcas e estabelecer preços específicos para tribos específicas e tratar isso de forma dinâmica", afirmou Kacher, ressaltando que não existe uma prateleira de preços definida no mundo digital, mas uma estratégia fluida e personalizada.

Uma das lições mais valiosas tomadas pela Editora Globo se baseia na ideia de que, no modelo de negócio digital, é necessário priorizar o engajamento, não apenas o alcance, como faziam os veículos impressos. Segundo Kachar, "O desafio não acaba no momento em que se vende assinatura". E para garantir a fidelidade dos leitores, ele conta que a Globo aderiu a dois sistemas de retenção: o paywall, que convida os leitores a se cadastrarem em função do número de matérias consumidas, e o exclusivo, que oferece matérias e colunas super premium, que já nascem fechadas, como de gastronomia, saúde e moda. Com esse modelo, é importante ter as metas definidas e ajustadas de acordo com o resultado do engajamento.

Segundo Kachar, ter uma redação 100% por cento financiada por receita digital é um indicador para o futuro. Mas o fato de se levar consideração que a produção de hoje está orientada para o mundo digital não significaria negligenciar as edições impressas. Inclusive, ele aponta que alguns leitores preferem se informar sobre casos mais complexos e delicados pelo jornal físicos. "Enquanto houver demanda e sentido econômico, teremos o impresso", disse ele.

No debate posterior, com o CEO do Grupo Le Figaro, Jean-Luc Breysse, mediado pela vice-presidente de Desenvolvimento de Produtos e Operações do Grupo RBS, Andiara Petterle, Kachar comentou os recentes ataques sofrido pelo Grupo Globo pelo presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo. “Vamos continuar focando em sermos equilibrados e buscar a verdade. Muitos integrantes do governo e até da oposição não entendem o papel fundamental do jornalismo para a democracia”, afirmou.