A diversificação estratégica do Le Figaro na transformação da mídia impressa

Na segunda conferência do dia de abertura do Digital Media Latam 2019, o Vice-CEO do jornal francês Le Figaro apresentou um panorama sobre as atividades estratégicas do grupo de mídia para remodelar o negócio em um contexto de migração do jornalismo impresso para as mídias digitais.

Na segunda conferência do dia de abertura do Digital Media Latam 2019, Jean-Luc Breysse, Vice-CEO do grupo Le Figaro, apresentou as táticas adotadas pelo jornal francês para sustentar a empresa financeiramente em um contexto de transformações nas práticas de consumo de notícias. No início da palestra, comentou sobre as condições do mercado de jornalismo francês, destacando a receita publicitária e a audiência digital. O Grupo Figaro ocupa o 4º lugar no ranking das empresas com maior público digital da França, sendo superado apenas pela audiência das empresas Google, Facebook e Microsoft.

Breysse afirmou que o caso do Le Figaro talvez seja único exemplo de jornal da França que migrou com sucesso para o mundo digital. Ele destacou um aumento significativo das assinaturas digitais após 2015 com a disseminação em massa de notícias falsas: “Com o surgimento das chamadas fake news, as pessoas começaram a se dar conta de que o jornalismo profissional era valioso”, disse.

O investimento em assinaturas digitais é um dos pilares centrais do processo de transformação que o veículo se encontra, associado a outras estratégias de mercado como o desenvolvimento de newsletters, podcasts, anúncios de classificados, previsão do tempo, e-commerce e e-service. A empresa também conta com duas empresas de viagens especializadas, Les Maisons du Voyage e MARCO VASCO.

No painel de discussão sobre as transformações ocorridas no Le Figaro e no O Globo que ocorreu após a apresentação Jean-Luc, a mediadora Andiara Petterle, vice-presidente de Desenvolvimento e Operações de Produtos do Grupo RBS, questionou como gerir modelos de negócios tão diversificados no Le Figaro. “É necessário um bom nível de organização em cada negócio, que são complexos e têm demandas variadas de investimento. É preciso integrar tudo para embarcar no processo de diversificação”, afirmou o Vice-CEO.

A conferência apresentou as ambições do Le Figaro para o ano de 2021: produzir mais de 11.000 artigos por ano, gerar 40 milhões de visitantes no primeiro site de viagens da França, criar 17 formatos editoriais diferentes e obter 118 milhões de visualizações nas suas páginas. Breysse acredita que o sucesso do Le Figaro no processo de transformação mercadológica se conjugue através de um jornalismo de excelência e sinergia entre os diversos nichos de mercado da empresa.