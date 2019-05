Google News Initiative, WAN-IFRA e Mather Economics iniciam um ambicioso programa de incentivo a assinaturas digitais na América Latina

A Associação Mundial de Jornais e Editoras de Notícias (WAN-IFRA) está lançando hoje, em parceria com O Google News Initiative (GNI) e a Mather Economics, o GNI Subscription Laboratory (Laboratório GNI de Assinaturas). O projeto vai beneficiar oito veículos da América Latina, ajudando-os a transformar e aprimorar seus planos de assinaturas digitais. O texto a seguir é uma contribuição de Rodrigo Bonilla, Diretor Regional da WAN-IFRA para as Américas, e de Ismael Nafría, consultador associado da mesma entidade.

Se tivéssemos de escolher o assunto que mais tem despertado o interesse de executivos de mídia da América Latina este ano, não seria preciso pensar muito para decidir: as assinaturas digitais são o principal tema de debate interno e externo na maioria das organizações de imprensa – tanto naquelas que já têm uma estratégia de conteúdo digital pago quanto das que acabam de lançar iniciativas nessa linha, ou planejam fazê-lo em breve.

As empresas de mídia da América Latina parecem compartilhar uma constatação comum: a necessidade de diversificar fontes de receita é inexorável, e as assinaturas digitais são uma das melhores maneiras de atingir esse objetivo. Isso vale tanto para veículos de alcance nacional quanto para centenas de publicações regionais e locais de diversos mercados latino-americanos. À semelhança do que ocorre em outros lugares do mundo, o futuro do setor depende, em grande medida, da possibilidade de garantir uma fonte de receita que venha dos leitores, reduzindo a necessidade de contar com anunciantes.

Pensando nisso, o escritório da WAN-IFRA para as Américas estabeleceu uma parceria com o Google News Initiative e a consultoria Mather Economics. Juntos, eles estão lançando o GNI LATAM Subscription Laboratory, cujo principal objetivo é impulsionar as assinaturas digitais de alguns veículos, ajudando-os a criar um modelo de negócios sustentável na era digital.

O projeto consiste num plano de oito meses de trabalho. Ao longo desse período, todas as etapas relativas ao processo de assinaturas digitais dos participantes serão analisadas e aprimoradas. Os veículos selecionados para o GNI LATAM Subscription Laboratory representam diferentes países da região: Clarín e La Nación, da Argentina; Estado de Minas, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Nexo, do Brasil; El Espectador, da Colômbia; e Reforma, do México. O grupo inclui alguns dos principais jornais do continente, mas também veículos de presença regional e alguns nascidos na era digital.

O processo de seleção incluiu um critério indispensável: a diretoria dos veículos precisava estar disposta a promover uma estratégia baseada em assinaturas digitais e a dedicar tempo, energia e recursos ao projeto.

Para participar deste ambicioso programa, era preciso também estar aberto a compartilhar com outros representantes do setor os aprendizados que surgirão com a experiência. O objetivo do GNI LATAM Subscription Laboratory é garantir que os oito veículos participantes obtenham avanços consideráveis em seus negócios de assinatura após o final da colaboração. O programa também pretende disseminar para outras publicações latino-americanas interessadas em investir no universo digital os conhecimentos que forem adquiridos durante o projeto. Isso vai trazer benefícios reais para um setor que precisa de melhorias imediatas em seu modelo de negócios.

Os veículos participantes vão passar por vários módulos, projetados e previstos no plano de trabalho e sempre relacionados a assinaturas. Alguns módulos vão tratar de medidas de curto prazo, que deverão causar efeitos imediatos sobre a receita; outros estarão ligados a decisões mais complexas, com impacto de longo prazo.

As empresas escolhidas vão receber apoio individual das três organizações parceiras da iniciativa, além de participar de workshops. A equipe da Mather Economics vai analisar em detalhes a situação de cada participante, oferecer recomendações práticas e concretas sobre possíveis melhorias e, na etapa final, apoiar a realização de testes de desempenho para diferentes modelos.

Os resultados e as lições aprendidas com essa iniciativa serão compartilhados com todo o setor de imprensa, em um relatório e também em treinamentos. O momento mais especial será a apresentação dos resultados durante a sétima edição da conferência Digital Media LATAM da WAN-IFRA, a ser realizada no Rio de Janeiro entre 11 e 13 de novembro de 2019.

O texto é uma contribuição de Rodrigo Bonilla, Diretor Regional da WAN-IFRA para as Américas, e de Ismael Nafría, consultador associado da mesma entidade.

Para mais informações entre em contato: Susana Pabon - spabon@google.com y Rodrigo Bonilla - rodrigo.bonilla@wan-ifra.org